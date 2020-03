Bioagriturismo Valtidone Verde, un Angolo di Paradiso nell’Oltrepò Pavese

Staccare la spina e godersi il silenzio, gustare cibo a km zero, scoprire la kinesiologia e i suoi benefici. Tutto ciò è possibile al bioagriturismo Valtidone Verde, un luogo magico tra le colline dell’Oltrepò Pavese.

Se siete alla ricerca di un luogo in cui rifugiarvi e sentirvi coccolati, Valtidone Verde è il posto giusto per voi!

Questo bioagriturismo olistico è immerso nel verde, tra le colline del pavese, in un territorio ancora incontaminato a solo un’ora e mezza da Milano. Vicino a molti punti di interesse storico e naturalistico come il Castello di Zavattarello e il giardino botanico di Pietra Corva, Valtidone Verde è la destinazione perfetta per la vostra prossima vacanza green. Qui potete trascorrere un weekend rilassante ritrovare il benessere grazie alle esperienze offerte dall’agriturismo, tra cui le sessioni di kinesiologia. Inoltre, potete tenere in esercizio il vostro inglese con conversazioni in madrelingua.

Ci sono tante esperienze da vivere e diversi percorsi da intraprendere. A Valtidone Verde si è deciso di fare rete per unire le forze ed offrire maggiori servizi per scoprire le bellezze del territorio circostante. Con questo spirito, nel 2014 è stata costituita la rete d’impresa “Tra le Terre” – Custodi di Emozioni: si tratta di 6 agriturismi a conduzione femminile che si impegnano a fornire percorsi innovativi di prodotti e servizi in base alle preferenze dei viaggiatori, per garantire un’esperienza unica.

A Valtidone Verde ci ci si sveglia con il profumo dei dolci fatti in casa e del pane lievitato con pasta madre centenaria e grano appena macinato a pietra, serviti insieme alle diverse marmellate casalinghe, frutto dell’azienda biologica fin dal 1985.

Venite a scoprire i benefici di un’immersione totale nella natura senza rinunciare ai piaceri semplici come una chiacchierata davanti a un buon vino o una colazione sana a km zero.

Ecco cosa ci ha raccontato Ludmilla, proprietaria dell’agriturismo:

Intervista a Ludmilla, proprietaria del Bioagriturismo Valtidone Verde

Come è nato l’agriturismo Valtidone Verde?

È nato da un’idea di mia mamma, nata a Praga ma in Italia da ormai mezzo secolo. È arrivata in questi luoghi quasi per caso. Lei ha vissuto da bimba il trauma del sequestro da parte dei russi della proprietà privata di famiglia e nel ’68 è andata via dalla Cecoslovacchia. Quando alla fine degli anni ’70 ci fu un governo che ebbe in maggioranza anche il partito comunista italiano, era convinta che il blocco sovietico avrebbe assorbito anche l’Italia. Ai tempi avevamo un bellissimo appartamento con oltre 100 mq di giardino privato vicino alla stazione centrale di Milano. Lei per paura ha venduto tutto e ha mandato i soldi in Germania. Quando si è resa conto che nulla di ciò che paventava sarebbe successo ha messo un annuncio su Secondamano cercando una casa alle porte di Milano con un piccolo giardino. Le hanno risposto che ciò che le offrivano non era alle porte di Milano ed era un po’ di più di un giardino (8 ettari!). Lei, incuriosita, è andata a vederlo e se ne è innamorata all’istante.

Quando si sono apprestati a ristrutturare la casa si sono resi conto che, essendo pluricentenaria, non aveva fondamenta ed i muri erano a secco. Quindi hanno mantenuto i perimetri ed hanno ricostruito quasi tutto a nuovo, mantenendo però le mura spesse di pietra che donano quell’aria fresca naturale durante le estati. Ricostruendola da zero, mia mamma ha fatto in modo di realizzare una serie di camere per gli ospiti che fossero indipendenti e totalmente autonome, cosa che si è rivelata utilissima nel momento in cui decise di aprire un agriturismo. Nel 2009 ci furono tutti i cambiamenti di cui parlo nell’intervista e dal 2010 ho preso la struttura in gestione, togliendo però il ristorante e aprendo lo studio di kinesiologia.

Quali attenzioni ecologiche avete messo in atto?

Quando abbiamo preso la casa abbiamo deciso di ristrutturata in un’ottica ecologica. Abbiamo messo un impianto di riscaldamento che è alimentato dal solare termico e dal termocamino. Il fotovoltaico già c’era, noi abbiamo potenziato la raccolta d’acqua piovana, il compostaggio, i riduttori di flusso e le luci led e tante altre piccole accortezze (siamo certificati da Legambiente).

Cosa apprezzano di più i vostri ospiti?

La bellezza e la tranquillità del posto, l’autenticità del territorio, una Toscana del nord non ancora così sfruttata.

Quali sono gli itinerari green da non perdere nei dintorni?

Ci sono veramente tante opzioni, dai percorsi trekking, ai castelli, alle terme, ai parchi nazionali, alle visite presso i produttori, alle passeggiate tra boschi e vigneti a cavallo e tanto altro.

Cosa significa per te essere un ecobnb?

In primis noi abbiamo aderito agli inizi del vostro progetto perché rispecchiavate in pieno i nostri ideali e siamo sempre stati vostri grandi fan. Essere un ecobnb vuol dire fare una scelta di campo e comunicare molto bene quali siano le proprie posizioni. Chi cerca un ecobnb crede in determinate scelte ed è convinto che sia una gioia condividere quello che abbiamo con chi può davvero apprezzarlo.

Siete rimasti affascinati dalla storia di Ludmilla? Concedetevi un weekend di relax per soggiornare a Valtidone Verde

Se ti è piaciuta la storia di Ludmilla, perché non concederti un weekend di assoluto relax in questo luogo magico e incontaminato?

L’agriturismo Valtidone Verde ti aspetta! Prenota subito il tuo soggiorno con Ecobnb.