Fossalta di Portogruaro (Venezia) è una delle Città per il Verde 2018 del Veneto. Il prestigioso premio è dedicato a quei Comuni Italiani che dimostrano di essere virtuosi nei confronti del verde pubblico e della sostenibilità ambientale.

“Menzione speciale” nella categoria dei Comuni che ospitano tra 5 e 15 mila abitanti, Fossalta di Portogruaro ha ricevuto questo straordinario premio per la seconda volta in pochi anni. Infatti, già nel 2015 la città si era vista assegnare il riconoscimento dopo aver portato a termine un importante progetto di riqualificazione ambientale.

Il riconoscimento ‘La Città per il Verde’

Fossalta di Portogruaro, comune della Città Metropolitana di Venezia ha ricevuto il premio “La Città per il Verde”.

Ma perché è importante questo riconoscimento? Il premio, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, è assegnato ai Comuni che si sono distinti per l’applicazione di metodi di gestione innovativi, che hanno come obiettivo l’incremento del verde pubblico. Questo aspetto è fondamentale per la salute pubblica e dovrebbe essere stimolato in ogni città. La scienza infatti ha già confermato che crescere vicino alla natura fa bene e migliora le capacità cerebrali.





Riqualificazione, manutenzione, miglioramento delle condizioni ambientali del territorio: sono questi gli ingredienti giusti per valorizzare gli spazi verdi delle nostre città. Da quest’anno il premio è assegnato anche agli interventi di associazioni di volontariato, di enti pubblici e di strutture private a finalità pubblica che hanno saputo valorizzare gli spazi verdi delle loro strutture, come ad esempio giardini storici, orti botanici e persino le aree verdi dei campus universitari.

A questa edizione numero 19 del premio “Città per il verde”, il comune di Fossalta di Portogruaro ha partecipato presentando i lavori, da poco conclusi, per la sistemazione e la manutenzione ambientale del Bosco di Alvisopoli. Si tratta di una serie di interventi di riqualificazione mirati a migliorare la vivibilità del bosco, compresi i corsi d’acqua e i laghetti presenti al suo interno. Per portare a termine l’importante progetto, il Comune ha potuto contare sulla collaborazione del Consorzio Bonifica Pianura Veneta.

A Fossalta di Portogruaro, “Città per il Verde” 2018, anche l’ospitalità è “green”. Proprio qui, nel verde della campagna, si trova il Bed & Breakfast eco-friendly Cà delle Rose.

Tra i colori vivaci, i profumi intensi delle rose e il rigenerante silenzio del suo grande giardino, questa straordinaria struttura ricettiva offre l’opportunità di vivere un soggiorno magico nella campagna veneziana. Qui tutto è gestito secondo i principi dell’eco-sostenibilità e della biodinamica.

Comfort e sostenibilità si incontrano in ogni dettaglio di questa dimora immersa nel verde. Qui si può davvero ‘staccare la spina’, concedersi una vacanza digital detox e riscoprire il piacere dei ritmi lenti della natura.

Itinerari verdi nella campagna di Portogruaro

Chi ama andare in bicicletta, da Ca’ delle Rose trova diversi percorsi immersi nel silenzio della campagna. Un esempio è l’itinerario ad anello che va da Fossalta di Portogruaro a Concordia Sagittaria per ritornare a Ca’ delle Rose. Lungo il percorso Portogruaro – Cordovado, invece, si possono scoprire i mulini di Boldara e di Stalis e un suggestivo Castello. Da non perdere anche l’itinerario a piedi che dalla struttura conduce fino al Bosco di Alvisopoli, bellissima oasi wwf.

