Se siete alla ricerca di un posto in cui rifugiarvi, circondati dalle dolci colline toscane e accolti da ospiti amichevoli e che si preoccupano per l’ambiente, potete pure smettere di affannarvi: abbiamo trovato la soluzione perfetta per voi!

Il Podere di Maggio è un agriturismo ecosostenibile a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Incastonato nelle tipiche colline toscane ai piedi del Monte Amiata, si affaccia sulla valle scavata dal fiume Fiora ed è il posto ideale per godere della tranquillità offerta dalla natura. Vicino a molti punti di interesse storico e naturalistico, sarà la meta perfetta della vostra prossima vacanza green. Ma conosciamo più da vicino i proprietari Peter e Rita e la loro storia.

Come è nato il vostro agriturismo?

Quasi per caso; avevamo desistito dal cercare una casa in campagna, 17 anni fa, quando ci propongono il Podere di Maggio ed è stato amore a prima vista. Tutto il resto è venuto da sé. Prendiamo per miracolo le sovvenzioni per l’agriturismo, troviamo un grande rudere che dopo un mese abbiamo venduto e il cui ricavato era esattamente quanto ci serviva per ristrutturare la nostra casa, che altrimenti avrebbe dovuto aspettare chissà quanto, visto che già un grosso mutuo incombeva sulla nostra economia. Insomma una serie di miracoli che hanno reso possibile creare il paradiso in cui viviamo e in cui amiamo accogliere i nostri ospiti e i ritiri residenziali (yoga, meditazione, musica e tant’altro).

Quali buone pratiche di sostenibilità avete adottato?

Ristrutturazione delle vecchie case in bioedilizia

Biopiscina (senza cloro, sale o altro), la purificazione dell’acqua avviene tramite la fitodepurazione

Illuminazione a led

Elettrodomestici a basso consumo

Energia elettrica da un impianto fotovoltaico di 6 kW

Acqua per docce, lavatrice, ecc. dalla fonte vicino casa

Separazione carta, plastica e compostaggio dell'umido

Orto sinergico

Agricoltura (olivi, castagni e canapa) biologica

La campagna intorno è mantenuta cercando di aumentarne la biodiversità

Quali sono i luoghi e gli itinerari da non perdere partendo da Podere di Maggio?

Pitigliano, Sorano e Sovana , i paesi in tufo,

I numerosi siti etruschi

Le varie terme della zona (Saturnia, San Filippo, San Casciano dei Bagni)

I parchi naturali della zona (Monte Penna, Parco dell'Uccellina, Pescinello, Pigelletto, ecc.)

Luoghi spirituali; Monte Labbro, dal quale si gode di un bellissimo panorama a 360° e da cui partono bei trekking, Merigar (una comunità Tibetana buddista)

Parchi d'arte: Daniele Spoerri, Il giardino dei Tarocchi (Nikki de Saint-Phalle)

Piccoli borghi medievali

Esperienze culinarie negli ottimi ristoranti dei paesi circostanti.

Quali esperienze green consigli maggiormente ai tuoi ospiti?

Godere del silenzio e della pace del luogo.

Una passeggiata lungo il fiume Fiora.

Trekking nei luoghi di interesse naturalistico.

Poter bere l'acqua viva della fonte.

Cercare funghi e castagne in autunno.

Immergersi nelle pulite e fresche acque del fiume Fiora.

Ricevere ospitalità in grandi tende di cotone, totalmente immerse nella natura.

Cosa significa essere un Ecobnb?

L'uso di materiali edili totalmente ecologici o di recupero.

Gestire un'attività turistica, cercando di sensibilizzare le persone che scelgono la nostra struttura al rispetto dell'ambiente.

che scelgono la nostra struttura al rispetto dell’ambiente. Proporre ai nostri ospiti attività che curano lo spirito.

Speriamo che riusciate a passare qualche giorno di relax in questo piccolo paradiso: fateci sapere come sono andate le vostre ecovacanze al Podere di Maggio!

